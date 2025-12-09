Дефіцит продуктів у Харківській області залишається актуальним, безпосередньо впливаючи на доступність фруктів і рівень їхньої вартості для споживачів.

Дефіцит продуктів у Харківській області зараз особливо відчутний щодо одного з найпопулярніших фруктів серед населення, повідомляє Politeka.

Фахівець Тарас Баштанник зазначає, що протягом сезону ціни на яблука зростали щомісяця приблизно на 5–7%, а на початку літа досягали 60–80 гривень за кілограм. Головними причинами стали скорочення запасів, зниження якості врожаю та нестача сучасних сховищ, придатних для тривалого зберігання. Також дефіцит продуктів у Харківській області призвів до того, що країна була змушена закуповувати яблука за кордоном, що є нетиповим явищем для традиційного експортера.

На серпень ціна стабілізувалася, тепер вона тримається в межах 30–50 гривень за кілограм. Аналітики прогнозують подальше помірне підвищення приблизно на 3–5% щомісяця. Хоча Україна й залишається експортером яблук, у зв’язку з нестачею продукції в окремих областях імпорт може зрости.

Вартість на внутрішньому ринку залежить від експортних котирувань та ціни яблучного концентрату. Коли внутрішня ціна знижується, фермери часто спрямовують урожай на переробку або продаж за кордон, щоб уникнути збитків. Різниця у вартості популярних сортів становить 5–10%, а кінцева ціна визначається якістю, кольором, калібром і смаковими характеристиками. Покупці надають перевагу перевіреним сортам, а виробники під час висадки нових дерев враховують кліматичні ризики та умови регіону.

Погодні чинники також впливають на зовнішній вигляд і колір плодів. Влітку та восени саме температурні перепади визначають відтінок шкірки. Два останні сезони відзначилися низькими врожаями, що призвело до втрати 30–40% цього року та близько 50% попереднього. Саме тому дефіцит продуктів у Харківській області залишається актуальним, безпосередньо впливаючи на доступність фруктів і рівень їхньої вартості для споживачів.

