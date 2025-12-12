Дефицит продуктов в Полтавской области уже ощутимо влияет на внутренний рынок и заставляет потребителей искать альтернативные решения.

Из-за сокращенного урожая и повышения затрат на логистику в Полтавской области ожидается дефицит продуктов, что может существенно повлиять на цены хлеба, сообщает Politeka.

Жители региона уже ощущают изменения на рынке основных продовольственных товаров. Эксперты предупреждают, что стандартный батон из пшеницы в ближайшие месяцы подорожает до 55 гривен, что примерно на четверть больше нынешних цен. Основной причиной подорожания называют рост стоимости горючего, непосредственно влияющий на доставку зерна и готовой продукции в магазины.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс объясняет, что даже при достаточном количестве пшеницы и производственных мощностей тарифы на горючее остаются ключевым фактором в формировании конечной цены на хлеб. Каждое повышение затрат на транспорт ощутимо сказывается на стоимости хлебобулочных изделий.

Ситуацию также осложняют чрезвычайные события, в частности, повреждения хлебозаводов и логистических узлов во время ракетных обстрелов. Такие инциденты дополнительно усиливают дефицит продуктов в Полтавской области и оказывают давление на стоимость товара.

По данным на начало августа 2025 года, цены на хлеб колебались так: батон «Румьянец» 450 граммов – 27,90 грн, пшеничный 600–650 граммов – 42,99–44,72 грн, ржаной «Бородинский» 300 граммов – 44,90 грн. Прогнозируемое повышение до 55 гривен создает серьезную нагрузку на семейные бюджеты.

Специалисты советуют планировать закупки заранее и использовать акционные предложения, чтобы снизить затраты. Дефицит продуктов в Полтавской области уже существенно влияет на внутренний рынок и заставляет потребителей искать альтернативные решения.

Источник: agroweek

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения