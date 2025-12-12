Дефіцит продуктів у Полтавській області вже відчутно впливає на внутрішній ринок та змушує споживачів шукати альтернативні рішення.

Через скорочений урожай та підвищення витрат на логістику в Полтавській області очікується дефіцит продуктів, що може суттєво вплинути на ціни хліба, повідомляє Politeka.

Жителі регіону вже відчувають зміни на ринку основних харчових товарів. Експерти попереджають, що стандартний батон із пшениці в найближчі місяці здорожчає до 55 гривень, що приблизно на чверть перевищує нинішні ціни. Основною причиною подорожчання називають зростання вартості пального, яке безпосередньо впливає на доставку зерна й готової продукції до магазинів.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснює, що навіть за достатньої кількості пшениці і виробничих потужностей тарифи на пальне залишаються ключовим чинником у формуванні кінцевої ціни на хліб. Кожне підвищення витрат на транспорт відчутно позначається на вартості хлібобулочних виробів.

Ситуацію також ускладнюють надзвичайні події, зокрема пошкодження хлібозаводів та логістичних вузлів під час ракетних обстрілів. Такі інциденти додатково підсилюють дефіцит продуктів у Полтавській області та тиснуть на вартість товару.

За даними на початок серпня 2025 року, ціни на хліб коливалися так: батон «Рум’янець» 450 грамів — 27,90 грн, пшеничний 600–650 грамів — 42,99–44,72 грн, житній «Бородинський» 300 грамів — 44,90 грн. Прогнозоване підвищення до 55 гривень створює серйозне навантаження на сімейні бюджети.

Фахівці радять планувати закупівлі заздалегідь і використовувати акційні пропозиції, аби зменшити витрати. Дефіцит продуктів у Полтавській області вже відчутно впливає на внутрішній ринок та змушує споживачів шукати альтернативні рішення.

