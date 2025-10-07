Прогноз погоды на неделю в Запорожской области показывает переменную температуру, периодические осадки и порывистый ветер.

Прогноз погоды на неделю в Запорожской области свидетельствует о постепенном понижении температуры воздуха и периодических осадках, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Метеофор .

8 октября температура днем ​​поднимется до +12 °C. Ветер северо-восточный, порывы до 12 м/с. Осадков ожидается около 1 мм. На следующий день, 9 числа, столбик термометра достигнет +19 °C, поток воздуха сменит направление на северо-западное с порывами 7 м/с, а осадков будет 0,5 мм. 10 температурные показатели будут колебаться около +14 °C.

11 октября днем ​​ожидается потепление до +18 °C, ветер заходит с запада со скоростью порывов 11 м/с, количество осадков достигнет 4,1 мм. 12 числа температурные показатели снизятся до +14 °C, осадки – 2,2 мм. 13-го столбик термометра покажет +13 °C, западный воздух воздух порывистый до 9 м/с, осадки – 0,5 миллиметров. 14 числа ожидается +11 °C.

Таким образом, погода в Запорожской области на середину октября характеризуется значительными колебаниями столбиков тормометров от +12 до +18 °C, преимущественно западным направлением ветра с умеренными порывами и разной интенсивностью осадков. Жителям следует учитывать изменения ветрового режима и возможные дожди при планировании прогулок или работе на открытом воздухе.

По прогнозу постепенное похолодание после 12 октября снижает среднесуточные температурные показатели, что указывает на приближение более холодного периода, поэтому следует подготовиться к снижению температуры в вечерние и ночные часы.

Итак, прогноз погоды на неделю в Запорожской области демонстрирует переменную температуру, периодические осадки и порывистый ветер, что требует внимательности во время передвижений и планирования активностей на свежем воздухе. Это позволяет прогнозировать погодные условия, избежать неприятных сюрпризов и подготовиться к возможному похолоданию.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.