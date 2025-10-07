Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області демонструє мінливі температури, періодичні опади та поривчастий вітер.

Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області свідчить про поступове зниження температури повітря та періодичні опади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Метеофор.

8 жовтня температура вдень підніметься до +12 °C. Вітер північно-східний, пориви до 12 м/с. Опадів очікується близько 1 мм. Наступного дня, 9 числа, стовпчик термометра досягне +19 °C, потік повітря змінить напрямок на північно-західний з поривами 7 м/с, а опадів буде 0,5 мм. 10-го температурні показники коливатимуться близько +14 °C.

11 жовтня вдень очікується потепління до +18 °C, вітер заходить із заходу зі швидкістю поривів 11 м/с, кількість опадів сягне 4,1 мм. 12 числа температурні показники знизяться до +14 °C, опади – 2,2 мм. 13-го стовпчик термометра покаже +13 °C, західний повітік повітря поривчастий до 9 м/с, опади – 0,5 міліметрів. 14 числа очікується +11 °C.

Отже, погода у Запорізькій області на середину жовтня характеризується значними коливаннями стовпчиків тормометрів від +12 °C до +18 °C, переважно західним напрямком вітру з помірними поривами та різною інтенсивністю опадів. Мешканцям варто враховувати зміни вітрового режиму та можливі дощі при плануванні прогулянок або роботи на відкритому повітрі.

За прогнозом, поступове похолодання після 12 жовтня знижує середньодобові температурні показники, що вказує на наближення більш холодного періоду, тому варто підготуватися до зниження температури у вечірні та нічні години.

Отже, прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області демонструє мінливі температури, періодичні опади та поривчастий вітер, що потребує уважності під час пересувань і планування активностей на свіжому повітрі. Ця інформація дозволяє прогнозувати погодні умови, уникнути неприємних сюрпризів та підготуватися до можливого похолодання.

