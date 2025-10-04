Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области стала реальной поддержкой для внутренне перемещенных пожилых людей.

В 2025 году денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется в пределах Александрийской общины внутренне перемещенным пожилым людям, сообщает Politeka.

Такова информация Александрийская община.

Поддержка предусмотрена Региональной программой помощи ВПЛ. Вынужденно перемещенные граждане, фактически проживающие на территории Александрийского общества, могут оформить выплату после подачи заявления в управление социальной защиты. Прием документов осуществляется соответствующими структурными подразделениями.

Денежная помощь в Кировоградской области предназначена для наиболее уязвимых категорий. Право имеют многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, лица с инвалидностью I и II группы, а также пожилые люди от 80 лет. Такая поддержка призвана частично компенсировать затраты и облегчить жизнь нуждающимся в посторонней опеке.

Выплата составляет 3000 гривен на одного человека и предоставляется один раз в год. Важным моментом является то, что помощь не предусмотрена гражданам, которые находятся на полном государственном обеспечении.

Чтобы оформить получение, заявители представляют стандартный пакет: паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ, банковские реквизиты и заявление установленной формы. Лица с льготами, например с инвалидностью или статусом многодетной семьи, должны предоставить дополнительные подтверждающие документы.

Прием граждан проходит в городском управлении социальной защиты по адресу: улица Шевченко, 109, кабинеты №5 и №15.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области стала реальной поддержкой для внутренне перемещенных пожилых людей, которые сейчас проживают в обществе и нуждаются в дополнительных ресурсах для сохранения достойного уровня жизни.

