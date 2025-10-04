Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області стала реальною підтримкою для внутрішньо переміщених людей похилого віку.

У 2025 році грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається в межах Олександрійської громади внутрішньо переміщеним особам літнього віку, повідомляє Politeka.

Таку інформацію Олександрійська громада.

Підтримка передбачена Регіональною програмою допомоги ВПО. Вимушено переміщені громадяни, які фактично мешкають на території Олександрійської громади, можуть оформити виплату після подання заяви до управління соціального захисту. Прийом документів здійснюють відповідні структурні підрозділи.

Грошова допомога у Кіровоградській області призначена для найбільш уразливих категорій. Право мають багатодітні сім’ї, що виховують трьох і більше дітей, особи з інвалідністю І та ІІ групи, а також люди похилого віку від 80 років. Така підтримка покликана частково компенсувати витрати і полегшити життя тих, хто потребує сторонньої опіки.

Виплата складає 3000 гривень на одну особу та надається один раз на рік. Важливим моментом є те, що допомога не передбачена для громадян, які перебувають на повному державному забезпеченні.

Щоб оформити отримання, заявники подають стандартний пакет: паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО, банківські реквізити та заяву встановленої форми. Особи з пільгами, наприклад з інвалідністю чи статусом багатодітної сім’ї, повинні надати додаткові підтверджуючі документи.

Прийом громадян відбувається у міському управлінні соціального захисту за адресою: вулиця Шевченка, 109, кабінети №5 та №15.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області стала реальною підтримкою для внутрішньо переміщених людей похилого віку, які нині проживають у громаді та потребують додаткових ресурсів для збереження гідного рівня життя.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.