Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске предусматривает временное ограничение EasyPay с 1 октября 2025 года.

Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске с 1 октября временно ущемляет работу электронных сервисов, сообщает Politeka.

КП «Электроавтотранс» ИФ подтверждает, что жители города не смогут воспользоваться оплатой через EasyPay: функция QR-платежа в приложении будет недоступна примерно до декабря 2025 года.

С 25 сентября 2025 года продажа электронных проездных через EasyPay прекращается. При этом билеты, приобретенные ранее, остаются действительными до 30 сентября включительно. Пассажирам советуют учитывать эти даты при планировании поездок во избежание неудобств в транспорте.

В период недоступности EasyPay доступны альтернативные способы оплаты. В частности, можно воспользоваться QR-кодами от Portmone, Monobank или ПриватБанк, что позволяет продолжать бесконтактную оплату быстро и удобно, даже когда EasyPay не работает.

Отмечается, что изменения временные и призваны оптимизировать систему расчета и повысить качество обслуживания пассажиров. Рекомендуется заранее подготовиться и использовать другие способы оплаты, чтобы поездки оставались удобными и непрерывными.

Итак, новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске предусматривает временное ограничение EasyPay с 1 октября 2025 г., при этом предоставляя проверенные альтернативные варианты расчета, которые позволяют продолжать пользоваться общественным транспортом без проблем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.