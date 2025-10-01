Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську з 1 жовтня тимчасово обмежує роботу електронних сервісів, повідомляє Politeka.

КП «Електроавтотранс» ІФ підтверджує, що мешканці міста не зможуть користуватися оплатою через EasyPay: функція QR-платежу в застосунку буде недоступна приблизно до грудня 2025 року.

З 25 вересня 2025 року продаж електронних проїзних через EasyPay припиняється. При цьому квитки, придбані раніше, залишаються дійсними до 30 вересня включно. Пасажирам радять враховувати ці дати при плануванні поїздок, щоб уникнути незручностей у транспорті.

У період недоступності EasyPay доступні альтернативні методи оплати. Зокрема, можна скористатися QR-кодами від Portmone, Monobank або ПриватБанк, що дозволяє продовжувати безконтактну оплату швидко й зручно, навіть коли EasyPay не працює.

Наголошується, що зміни тимчасові й мають на меті оптимізувати систему розрахунку та підвищити якість обслуговування пасажирів. Рекомендується заздалегідь підготуватися та користуватися іншими способами оплати, щоб поїздки залишалися зручними та безперервними.

Отже, нова система оплати проїзду в Івано-Франківську передбачає тимчасове обмеження EasyPay із 1 жовтня 2025 року, при цьому надаючи перевірені альтернативні варіанти розрахунку, які дозволяють продовжувати користуватися громадським транспортом без проблем.

