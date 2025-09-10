Предоставленный прогноз погоды на неделю в Киеве демонстрирует стабильные теплые условия с небольшим колебанием ночных показателей.

Пятница, 11 сентября, ожидается солнечной с максимальной температурой воздуха +23°C днем ​​и +17°C ночью. Ветер восточного направления с порывами 7–8 м/с. Осадков не прогнозируется, только небольшая влажность 0,2 мм возможно утром.

Суббота, 12 числа, принесет стабильность в показателях: днем ​​+21°C, в ночное время +19°C, южное дыхание воздуха со скоростью до 10 м/с. Атмосферная влага минимальна, дождей не ожидается.

Воскресенье, 13 сентября, будет прохладнее: дневной максимум +21°C, ночной минимум +17°C, северное дыхание воздуха до 8 м/с. Осадков не предполагается.

Понедельник, 14 числа, ожидается мягким, с показателями +21°C днем ​​и +16°C ночью. Направление юго-западное с порывами 4–5 м/с, без дождей.

Вторник, 15 сентября, снова порадует теплом: +21°C днем ​​и +18°C в ночные часы, западный ветер до 8 м/с. Лишь незначительная влага 0,4 мм возможна в утренние часы.

Среда, 16 сентября, сохранится солнечной: дневные показатели +22°C, ночные +16°C, юго-западные порывы до 10 м/с.

Четверг, 17 числа, ожидается теплым: +22°C днем ​​и +14°C ночью. Ветер южный до 6 м/с, осадки не прогнозируются.

В общем, прогноз погоды на неделю в Одессе демонстрирует стабильные теплые условия с небольшим колебанием ночных показателей и слабым ветром, что позволяет планировать активный отдых на открытом воздухе.

Это позволяет местным жителям планировать прогулки и мероприятия на открытом воздухе без риска неожиданных осадков.

