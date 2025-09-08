Прогноз погоди на тиждень в Одесі з 9 по 15 вересня дозволяє підготуватися до різких коливань температури та нестійкого вітру, зберігаючи комфорт і безпеку.

Прогноз погоди на тиждень в Одесі передбачає чергування теплих та прохолодних днів із змінними напрямками вітру та різним обсягом опадів, повідомляє Politeka.

Згідно з даними спостережень, у вівторок, 9 вересня, очікується +17°C, північно-східний вітер із поривами до 4 м/с, без істотних опадів. Наступного дня, 10 числа, стовпчик термометра підніметься до +26°C, вітер змінить напрямок на північний, пориви до 6 м/с, опадів не передбачається. У четвер, 11-го, повітря прогріється до +18°C, дме північний потік, опадів немає. П’ятниця, 12 числа, буде теплою — +25°C, південний подих повітря із швидкістю поривів 9 м/с, без дощів.

У суботу, 13-го, повітря прогріється до +17°C, дме південний потік із поривами до 9 м/с, очікується невеликий дощ 0,2 мм. В неділю, 14 вересня, температура підніметься до +25°C, легкі опади — 0,1 мм. Понеділок, 15 числа, відзначиться +17°C, північно-східний вітер із поривами до 8 м/с, дощів не передбачається.

Отже, тиждень характеризується температурними коливаннями від +17 до +26°C. Вітрові потоки змінюватимуться від північного до південного, а пориви досягають 4–9 м/с. Основна частина опадів очікується у суботу — 0,2 мм, та неділю — 0,1 мм. Прогноз допоможе жителям Одеси планувати перебування на відкритому повітрі та враховувати зміни погоди.

Тож прогноз погоди на тиждень в Одесі дозволяє підготуватися до різких коливань температури та нестійкого вітру, зберігаючи комфорт і безпеку. Завдяки прогнозу жителі можуть спокійно будувати свої плани на відкритому повітрі.

Джерело: Метеофор

