Прогноз погоды на неделю в Одессе с 9 по 15 сентября позволяет подготовиться к резким колебаниям температуры и неустойчивому ветру, сохраняя комфорт и безопасность.

Прогноз погоды на неделю в Одессе предусматривает чередование теплых и прохладных дней с переменными направлениями ветра и разным объемом осадков, сообщает Politeka.

Согласно данным наблюдений, во вторник, 9 сентября, ожидается +17°C, северо-восточный ветер с порывами до 4 м/с, без существенных осадков. На следующий день, 10 числа, столбик термометра поднимется до +26°C, ветер сменит направление на северный, порывы до 6 м/с, осадков не ожидается. В четверг, 11-го, воздух прогреется до +18°C, дует северный поток, осадков нет. Пятница, 12 числа, будет теплой - +25°C, южное дыхание воздуха со скоростью порывов 9 м/с, без дождей.

В субботу, 13, воздух прогреется до +17°C, дует южный поток с порывами до 9 м/с, ожидается небольшой дождь 0,2 мм. В воскресенье, 14 сентября, температура поднимется до +25°C, легкие осадки - 0,1 мм. Понедельник, 15 числа, отметится +17°C, северо-восточный ветер с порывами до 8 м/с, без осадков.

Следовательно, неделя характеризуется температурными колебаниями от +17 до +26°C. Ветровые потоки будут изменяться от северного до южного, а порывы достигают 4-9 м/с. Основная часть осадков ожидается в субботу - 0,2 мм и воскресенье - 0,1 мм. Прогноз поможет Одессе планировать пребывание на открытом воздухе и учитывать изменения погоды.

Так что прогноз погоды на неделю в Одессе позволяет подготовиться к резким колебаниям температуры и неустойчивому ветру, сохраняя комфорт и безопасность. Благодаря прогнозу, жители могут спокойно строить свои планы на открытом воздухе.

Источник: Метеофор

