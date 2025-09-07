График отключения света в неделю с 8 по 14 сентября в Кировоградской области содержит конкретные адреса и часы проведения ремонтов.

График отключения света на неделю с 8 по 14 сентября в Кировоградской области обнародовал Устиновский поссовет Кропивницкого района, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Устиновский поссовет.

Плановые работы продлятся с 4 по 15 сентября, однако отдельные даты охватывают конкретные населенные пункты общины.

Так, 08.09.2025 с 09:00 до 17:00 электроснабжение временно прекратят в селе Завтурово (улицы Зеленая, Космонавтов), а также в селе Ингульское (Бобринецкая, Мира, Молодежная, Набережная, Спортивная, Юбилейная).

09.09.2025 в этот же временной промежуток работы затронут село Степановка, где отключение состоится на улицах Набережная и Шевченко.

10.09.2025 запланированы технические мероприятия в нескольких населенных пунктах В Анно-Леонтовиче отключения предусмотрены на улицах Горошанская, Мира, Мичурина, Молодежная, Победы, Садовая, Степная, Шевченко. В Константиновке – на Пятихатской. В Александровке – Ахтовская, Гаркавого, Дружбы, Леси Украинки, Мира, Молодежная, Набережная. В Победном – Верхняя и Центральная.

В Седневке обесточения запланированы на улицах Защитников Украины, Леси Украинки, Мира, Молодежная, Набережная, Речная, Садовая, Степная, Шевченко, Школьная, Юбилейная. В Селиваново работы будут продолжаться на Верхней и Нижней.

Жителей общины просят заблаговременно учесть информацию, ведь график отключения света на неделю с 8 по 14 сентября в Кировоградской области содержит конкретные адреса и часы проведения ремонтов, что сделает невозможным пользование электроэнергией в указанные периоды.

