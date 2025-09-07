Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 вересня в Кіровоградській області містить конкретні адреси й години проведення ремонтів.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 вересня в Кіровоградській області оприлюднила Устинівська селищна рада Кропивницького району, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Устинівська селищна рада.

Планові роботи триватимуть із 4 по 15 вересня, однак окремі дати охоплюють конкретні населені пункти громади.

Так, 08.09.2025 з 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять у селі Завтурове (вулиці Зелена, Космонавтів), а також у селі Інгульське (Бобринецька, Миру, Молодіжна, Набережна, Спортивна, Ювілейна).

09.09.2025 у цей же часовий проміжок роботи торкнуться села Степанівка, де відключення відбудеться на вулицях Набережна та Шевченка.

10.09.2025 заплановані технічні заходи у кількох населених пунктах. У Ганно-Леонтовичевому відключення передбачені на вулицях Горошанська, Миру, Мічуріна, Молодіжна, Перемоги, Садова, Степна, Шевченка. У Костянтинівці – на П'ятихатській. В Олександрівці – Ахтівська, Гаркавого, Дружби, Лесі Українки, Миру, Молодіжна, Набережна. У Переможному – Верхня та Центральна.

У Седнівці знеструмлення заплановані на вулицях Захисників України, Лесі Українки, Миру, Молодіжна, Набережна, Річна, Садова, Степова, Шевченка, Шкільна, Ювілейна. У Селівановому роботи триватимуть на Верхній та Нижній.

Жителів громади просять завчасно врахувати інформацію, адже графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 вересня в Кіровоградській області містить конкретні адреси й години проведення ремонтів, що унеможливить користування електроенергією у зазначені періоди.

