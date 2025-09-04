Подорожание круп в Днепропетровской области зафиксировано в начале сентября 2025, сообщает Politeka.

В частности, речь идет о манке Хуторок весом 800 граммов, средняя цена которой на начало месяца достигла 37,18 грн.

Аналитические данные сайта Минфин демонстрируют, что расценки в разных торговых сетях существенно разнятся. В Megamarket этот продукт оценивают в 40,00 грн., у Metro – 34,56, а Novus предлагает манку за 36,99. Такие показатели зафиксированы на 1–2 сентября и позволяют потребителям отслеживать актуальные колебания.

В августе динамика была более разнообразной. У Novus средняя стоимость манки Хуторок составляла 36,34 грн., у Metro - 33,22, а средний показатель по всем магазинам достигал 34,78. Индекс потребительских цен за месяц показывал стабильность с незначительными колебаниями: 2–7 августа стоимость оставалась на уровне 32,91, 9–17 августа произошел рост до 35,78, а с 19 по 31 августа показатели постепенно снизились до 35,03. С 1 сентября средняя цена увеличилась на 4,27 грн. по сравнению с началом августа, достигнув 37,18 грн.

Следует отметить, что подорожание крупы в Днепропетровской области наблюдается во всех торговых сетях, хотя разница в стоимости зависит от конкретного магазина и региональных поставок. В августе цены были относительно стабильными, что свидетельствует о контролируемой динамике рынка. Потребители могут планировать покупку продукта в зависимости от наличия акций и доступности в своем населенном пункте.

Аналитики рекомендуют обращать внимание на ежедневные колебания и учитывать средние показатели при формировании семейного бюджета. Подорожание круп в Днепропетровской области с начала сентября демонстрирует рост спроса на манку Хуторок, а вместе с тем повышение стоимости, что важно для потребителей при планировании расходов на продукты питания.

Последние новости Украины:

