Местным жителям следует знать о повышении тарифов на коммунальные услуги во Львове, поэтому рассказываем, что об этом известно.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове начинает оказывать влияние на финансовые расходы для определенных категорий потребителей, сообщает Politeka.

С 1 августа изменения затронули предельные цены на электроэнергию в вечернее время, с 17:00 до 23:00, и повлияют на коммерческих потребителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове ощутили, прежде всего, предприятия и организации, покупающие электроэнергию на оптовом рынке. С 31 июля изменения в прайс-кепы для бизнеса вступили в силу по всей стране.

Это сделано для создания условий для коммерческого импорта электроэнергии, особенно в вечерний пик, снизить риск аварийного дефицита и привлечь дополнительные объемы из ЕС на конкурентных условиях.

С 1 августа предельные цены на электроэнергию для бизнеса выросли следующим образом. На рынке сутки вперед и на внутридомовом в вечерние часы с 17:00 до 23:00 стоимость поднялась с 9000 до 15000 гривен за мегаватт-час.

На балансирующем рынке в часы пика она выросла с 10 000 до 16 000. При этом рост прайс-кепов не означает автоматический рост оптовых цен.

Что касается населения, повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове не влияет на расценки для домохозяйств. Ставка осталась на уровне 4,32 гривны за киловатт-час и будет актуальна по меньшей мере до конца октября 2025 года.

Владельцы двухзонных счетчиков получают преимущество в виде ночной стоимости всего 2,16 грн.

В то же время, с 1 сентября ожидается рост расценок за распределение электричества для операторов системы распределения, где рост составит более 20% в некоторых регионах.

Источник: 24 канал

