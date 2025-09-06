Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области продолжает предоставляться переселенцам, однако в августе некоторые люди могут остаться без финансовой поддержки, сообщает Politeka.

Выплаты производятся в соответствии с постановлением №332 и рассчитаны на наиболее уязвимые категории внутренне перемещенных лиц. Финансирование обеспечивает Пенсионный фонд Украины. Основанием для получения является пребывание на учете ВПЛ и принадлежность к определенным группам: лица, покинувшие территории активных боевых действий или временно оккупированные районы, люди, жилье которых разрушено или непригодно для проживания, а также дети, рожденные в семьях переселенцев.

Размер пособия составляет 3000 гривен для детей и людей с инвалидностью, и 2000 гривен для других категорий. Финансовая поддержка предоставляется в течение шести месяцев с даты обращения независимо от момента подачи заявки, а общий период получения не превышает 12 месяцев.

Переназначение выплат на дополнительные шесть месяцев возможно для семей с несовершеннолетними детьми, лиц с инвалидностью, пенсионеров, одиноких матерей или родителей, многодетных семей, опекунов детей с ограниченными возможностями, студентов и учащихся в возрасте 18–23 лет на дневной форме обучения без собственной семьи, а также украинцев. боевые действия.

В то же время трудоспособные переселенцы, которые в течение трех месяцев после назначения не трудоустроились, должны найти работу, зарегистрироваться в центре занятости, или начать собственное дело, получить грант или ваучер для повышения квалификации. Это позволяет контролировать целевое использование средств и способствует интеграции переселенцев в экономическую жизнь региона.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области помогает покрывать базовые потребности и обеспечивает стабильность для людей, покинувших родные дома из-за войны.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.