Стало известно, кто из украинцев имеет право на доплаты пенсионерам в Днепропетровской области.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить украинцам, которые выполнили определенные условия и учли несколько важных нюансов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Некоторые категории украинцев пожилого возраста могут получать ежемесячную доплату для пенсионеров в Днепропетровской области до пенсии по возрасту. Эта надбавка назначается автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд Украины, но имеет определенные условия.

Кто имеет право на доплаты пенсионерам в Днепропетровской области?

Право на дополнительные надбавки имеют украинцы, достигшие следующего возраста:

От 70 до 74 лет: составляет 300 грн.

От 75 до 79 лет: составляет 456 грн.

От 80 лет и старше: выплата составляет 570 грн.

Условия и расчет начисления

Чтобы получать эту надбавку размер вашей пенсии не должен превышать 10340,35 гривен.

Выплата начисляется со дня, когда вы достигаете соответствующего возраста. Например:

Если день рождения 1 числа, вы получите полную сумму надбавки вместе с пенсией за этот месяц.

Если ваш день рождения 20 числа, выплата будет рассчитана пропорционально, то есть за 10 дней (за период с 20 по 30 число).

Важно понимать, что прибавка является накопительной. Когда вы переходите к следующей возрастной категории, сумма просто увеличивается. К примеру: В 70 лет вы начинаете получать 300 гривен.

Когда вам исполнится 75 лет, сумма не прибавляется, а просто переходит на новый уровень – 456 гривен. Это означает, что фактическое увеличение составит 156 гривен (456 – 300).

Эти дополнительные выплаты призваны поддержать пенсионеров, улучшая их материальное положение.

