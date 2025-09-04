Стало відомо, хто з українців має право на доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати українцям, які виконали певні умови та врахували кілька важливих нюансів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Деякі категорії українців літнього віку можуть отримувати щомісячну доплату для пенсіонерів у Дніпропетровській області до пенсії за віком. Ця надбавка призначається автоматично, без необхідності звертатися до Пенсійного фонду України, але має певні умови.

Хто має право на доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області?

Право на додаткові надбавки мають українці, які досягли наступного віку:

Від 70 до 74 років: виплата становить 300 грн.

Від 75 до 79 років: виплата становить 456 грн.

Від 80 років і старше: виплата становить 570 грн.

Умови та розрахунок нарахування

Щоб отримувати цю надбавку, розмір вашої пенсії не повинен перевищувати 10340,35 гривень.

Виплата нараховується з дня, коли ви досягаєте відповідного віку. Наприклад:

Якщо ваш день народження 1 числа, ви отримаєте повну суму надбавки разом із пенсією за цей місяць.

Якщо ваш день народження 20 числа, виплата буде розрахована пропорційно, тобто за 10 днів (за період з 20 по 30 число).

Важливо розуміти, що надбавка є накопичувальною. Коли ви переходите до наступної вікової категорії, сума просто збільшується. Наприклад: У 70 років ви починаєте отримувати 300 гривень.

Коли вам виповниться 75 років, сума не додається, а просто переходить на новий рівень - 456 гривень. Це означає, що фактичне збільшення становитиме 156 гривень (456 - 300).

Ці додаткові виплати покликані підтримати пенсіонерів, покращуючи їхнє матеріальне становище.

