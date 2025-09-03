Подорожание муки в Харьковской области зафиксировано в начале нового месяца 2025 года, сообщает Politeka.

Актуальную аналитику предоставляет сайт Минфин .

Пакет пшеничной муки «Хуторок» весом 2 кг в супермаркете Novus стоит 58,21 грн., что демонстрирует незначительное увеличение среднемесячной стоимости по сравнению с предыдущим периодом.

В августе наблюдалась стабильность стоимости продукта. В начале месяца 2 августа цена составляла 58,20 гривен, и только 9 числа произошло незначительное повышение до 58,21 грн., которое оставалось неизменным до конца месяца и начала нового периода. Среднемесячный показатель в супермаркете Novus подтверждает, что за период со 2 августа по 2 сентября средний ценник поднялся на 0,01 грн., что практически не ощутимо для потребителей, однако отражает тенденцию легкого роста.

Ежедневные мониторинги свидетельствуют о стабильной динамике, ведь в течение всего августа значительные колебания отсутствуют, а небольшое повышение зафиксировано только в конце месяца. Покупатели могут планировать приобретение продукции "Хуторок", ориентируясь на средний ценник 58,21 грн. за 2 кг, учитывая незначительное повышение в начале сентября.

Индекс потребительских цен показывает отсутствующие колебания, однако подорожание муки в Харьковской области подтверждает фиксированное увеличение стоимости, которое следует учитывать при планировании семейного бюджета. Регулярное отслеживание помогает потребителям ориентироваться на рынке и планировать покупку популярного продукта бакалеи.

Потребителям рекомендуют следить за дальнейшими изменениями стоимости муки, чтобы планировать закупки максимально выгодно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии в Харьковской области с 1 сентября: украинцам могут отказать в помощи уже осенью.

Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: что нужно знать о помощи с сентября.