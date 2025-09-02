Денежное пособие для пенсионеров в Полтавской области обеспечивает значительную финансовую поддержку для граждан, пострадавших от войны.

Открыта программа поддержки, которая предусматривает денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется при поддержке Правозащитного союза ВОИИ и призвана помочь пострадавшим от травм или заболеваний, связанных с вторжением России.

В частности, финансирование направлено на людей, получивших инвалидность в результате войны, а также на членов семей погибших.

Оформить помощь можно через Пенсионный фонд или дистанционно, воспользовавшись порталом электронных услуг. Это позволяет избежать длинных очередей и подать заявку в удобное время.

Программа включает несколько категорий граждан. Среди них — сотрудники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие и представители органов местного самоуправления, получившие ранения, увечья или заболевания при исполнении служебных обязанностей после 24 февраля 2022 года. В случае смерти пострадавшего право на финансовую поддержку переходит к его родственникам.

Размер выплат зависит от группы инвалидности: лица первой категории получают 800 тысяч гривен, второй – 500 тысяч, третьей – 200 тысяч. Семья погибшего получает одноразовую компенсацию в размере 1 миллиона гривен. Важно помнить, что средства не начисляются автоматически – необходимо предоставить пакет документов и подтвердить право на выплаты.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области обеспечивает значительную финансовую поддержку для граждан, пострадавших от войны, при условии правильного оформления всех процедур и своевременной подачи заявлений. Программа позволяет получить стабильность и улучшить уровень жизни, компенсируя последствия травм и потерь.

