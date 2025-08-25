Работа для пенсионеров в Запорожье предлагает несколько интересных вакансий со стабильным доходом и официальным трудоустройством, сообщает Politeka.

Актуальные предложения освещает сайт work.ua.

Так, частная школа Juliet School ищет помощника на кухню с зарплатой от 10000 до 12000 гривен. Основные обязанности включают в себя поддержку чистоты на кухне, помощь в подготовке посуды, уборку рабочих поверхностей и кухонного инвентаря, контроль наличия материалов и поддержание дружеской атмосферы в коллективе. Компания радостно принимает студентов и пенсионеров, предоставляет комфортные условия труда и возможность профессионального роста в рамках образовательного центра.

Еще одно предложение – кладовщик в Sigma. Зарплата от 17 000 до 18 300 гривен, график работы может быть с 7:00 до 18:00 или с 11:00 до 22:00, с предоставлением бесплатного автобуса к месту работы. Основные обязанности включают приём, учет и выдачу товаров на складе, организацию и контроль хранения продукции, ведение документации и участие в инвентаризации. Компания готова принимать студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров, обеспечивает поддержку и комфортные условия труда.

Для тех, кто хочет работать за рулем, автопарк DriveMe открывает водительские вакансии на автомобили компании с возможностью работать с агрегаторами Uklon и Bolt. Зарплата составляет от 20 000 до 25 000 гривен с 65% от кассы, предоставляется авто и техобслуживание за счет компании, гибкий график и поддержка 24/7. Требования к кандидатам – наличие водительского удостоверения категории B от 9 месяцев, ответственность, пунктуальность и вежливость.

Итак, работа для пенсионеров в Запорожье охватывает образовательную сферу, складскую логистику и автосервис, предлагая стабильную зарплату, комфортные условия труда, поддержку коллег и возможности для развития, что делает эти вакансии привлекательными для тех, кто стремится активно работать даже после выхода на пенсию.

