В Харькове продолжают действовать инициативы, направленные на предоставление бесплатных продуктов для пенсионеров, так что рассказываем подробнее.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове предоставляет Общественная организация "Еда харьковчанам", сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте ОО "Еда харьковчанам", они предоставляют бесплатные продукты для пенсионеров и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и при этом живущих в Харькове.

Многие жители города оказываются в ситуации, когда выбор стоит между лекарствами и едой, особенно если речь идет о пожилых людях с целым перечнем приобретенных за всю жизнь болезней. Именно для уязвимых категорий команда волонтеров организовала системную помощь в виде бесплатных продуктов для пенсионеров в Харькове.

Организация собирает средства и принимает гуманитарные грузы из разных уголков мира. После этого харчи закупаются или получаются как помощь, фасуются и развозятся по городу. Курьеры доставляют свертки по конкретным адресам, а по возможности отчитываются фото. Такая схема работает благодаря слаженной логистике.

Есть полтавский распределительный центр, где принимаются крупные партии. От него товары небольшими машинами отвозятся в районы нашего города, а дальше распределяются по адресам подавших заявку.

Сегодня в команде уже более двухсот человек. Все нуждающиеся в помощи могут оставить заявку в специальной форме на официальном сайте. После проверки заявки операторы обзвонивают контакты, передают информацию в один из трех центров расфасовки, где формируется заказ.

Впоследствии оно передается курьеру, доставляющему продовольствие непосредственно к дверям стариков. Волонтеры обеспечивают местных жителей не только едой. Среди наборов есть питьевая вода, детское питание, медикаменты, средства гигиены и другие необходимые вещи.

