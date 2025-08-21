Проект гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области ориентирован на помощь определенным семьям.

Общественная организация «Спільна справа для людей» объявила о старте нового масштабного проекта гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области, сообщает Politeka.

Об этом идет речь в сообщении организации.

Восстановление жилья. Проект гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области ориентирован на помощь семьям, чьи дома и квартиры получили легкие или средние повреждения в результате боевых действий. Цель — создать условия, чтобы люди смогли вернуться к безопасной и комфортной жизни в собственных домах.

В настоящее время команда организации уже осуществляет обследование поврежденных домов в Дергачевской и Малоданиловской общинах. Это позволяет определить первоочередные потребности людей и начать восстановление там, где оно наиболее необходимо.

Поддержка медицинских заведений. Важной составляющей проекта является поддержка Дергачевской центральной больницы, которая остается единственным круглосуточным медицинским учреждением для тысяч жителей региона. Предусмотрены ремонтные работы и обустройство пространства для обеспечения инклюзивного доступа к медицинским услугам.

Инициатива, направленная на многосекторальную поддержку уязвимого населения в сферах жилья, водоснабжения и здравоохранения, стала возможной благодаря сотрудничеству общественной организации «Общее дело для людей» с международным партнером GER и финансированию Гуманитарного фонда для Украины.

Проект гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области призван не только восстанавливать дома, но и дарить людям чувство стабильности и надежды на будущее прифронтовых общин Харьковщины.

