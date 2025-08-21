Проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області орієнтований на допомогу певним сім’ям.

Громадська організація «Спільна справа для людей» оголосила про старт нового масштабного проєкту гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в повідомленні організації.

Відновлення житла. Проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області орієнтований на допомогу сім’ям, чиї будинки та квартири отримали легкі або середні пошкодження внаслідок бойових дій. Мета — створити умови, аби люди змогли повернутися до безпечного та комфортного життя у власних оселях.

Наразі команда організації вже здійснює обстеження пошкоджених будинків у Дергачівській та Малоданилівській громадах. Це дозволяє визначити першочергові потреби людей та розпочати відновлення там, де воно найбільш необхідне.

Підтримка медичних закладів. Важливою складовою проєкту є допомога Дергачівській центральній лікарні, яка залишається єдиним цілодобовим медичним закладом для тисяч жителів регіону. Передбачено ремонтні роботи, а також облаштування простору для забезпечення інклюзивного доступу до медичних послуг.

Ініціатива, спрямована на багатосекторальну підтримку вразливого населення у сферах житла, водопостачання та охорони здоров’я, стала можливою завдяки співпраці громадської організації «Спільна справа для людей» з міжнародним партнером GER³ та фінансуванню Гуманітарного фонду для України.

Проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області покликаний не лише відновлювати домівки, а й дарувати людям відчуття стабільності та надії на майбутнє у прифронтових громадах Харківщини.

