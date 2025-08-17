Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Черниговской области.

График отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Черниговской области будет действовать в течение недели в части населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Остерской общины.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света на неделю с 18 по 24 августа в Черниговской области. Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи ограничения будут введены уже 19 августа 2025 года. Время: с 09:00 до 19:00.

Возможны перерывы в электроснабжении в селе Полиське по адресу улица Лисна 1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 9, 7, 6

В среду, 20 числа, произойдет выполнение ремонтных работ по воздушной линии электропередачи в населенном пункте Крехалив.

Да, с 9:00 до 18:00 не будет электроэнергии на улицах -

Леси Украинки 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 124, 125, 126А, 127, 128, 128Б, 113, 123 135, 136, 136А, 137, 138, 138Б, 139, 139А, 140, 142, 144, 145, 147;

Набережная 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 28Б;

переулок Писчаный 11, 12, 15, 16, 17, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5А, 7, 8, 9;

Березнева 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8;

Партизанская 35, 39, 43.

В четверг, 21 числа, без света останутся в городе Остер. Так, 9:00 до 19:00 не будет электроэнергии по улице Вознесенской 1, 10, 11, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9; Генерала Солонины 19, 21, 21А; Независимости 25; Татаровская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3Б, 40, 42, 43, 44, 45, 47,51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 66 67; Тимофея Носача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 9. Причины отключений – выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи.

