Ограничения движения в Одессе будут продолжаться до завершения работ, после чего передвижение транспорта вернется к обычной схеме.

Ограничение движения в Одессе будет введено из-за ремонта эстакады морского порта, сообщает Politeka.

Об изменениях в транспортной схеме 9 августа сообщил городской голова Геннадий Труханов .

С 18 августа по 1 сентября будет перекрыт переулок Газовый в пределах улицы Приморской. В этот период откроют движение по Приморской в направлении Черноморского Казачества, которое ранее было закрыто.

Для обеспечения объезда по улице Одария временно введут двустороннее передвижение.

Кроме того, с 11 августа по 31 декабря разрешат движение грузового транспорта по Приморской - от Черноморского Казачества до Военного спуска. Для грузовиков организуют отдельную полосу для левого поворота в порт, чтобы другой транспорт мог ехать без пробок. Поток машин будет контролироваться системой диспетчеризации.

Общественный транспорт на участке Приморской будет работать в обычном режиме. Продолжают курсировать троллейбус №10, автобусы №110 и №190. Доступны и альтернативные маршруты №105, 121, 145, 146, 168, 240, 242 и 250, восстановившие перемещение спуском Виталия Блажко.

Ограничения движения в Одессе будут продолжаться до завершения работ, после чего передвижение транспорта вернется к обычной схеме.

Кстати, также сообщалось о том, что грузовикам разрешили ездить по дорогам Одесщины.

Для обеспечения беспрепятственного перемещения водители и перевозчики должны иметь при себе сопроводительные документы на груз и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.

Кроме того, для осуществления перевозки грузов по территории Одесской области необходимо заблаговременно оформить специальный пропуск, отметил глава Укртрансбезопасности.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: с каких пор местные жители платят рекордно много.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь в Одессе: кто имеет право и как получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: нехватка важного товара повлияет на украинцев.