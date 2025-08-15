Обмеження руху в Одесі триватимуть до завершення робіт, після чого пересування транспорту повернеться до звичайної схеми.

Обмеження руху в Одесі запровадять через ремонт естакади морського порту, повідомляє Politeka.

Про зміни у транспортній схемі 9 серпня повідомив міський голова Геннадій Труханов.

З 18 серпня по 1 вересня буде перекрито провулок Газовий у межах вулиці Приморської. У цей період відкриють рух по Приморській у напрямку Чорноморського Козацтва, який раніше був закритий.

Для забезпечення об’їзду на вулиці Одарія тимчасово введуть двостороннє пересування.

Крім того, з 11 серпня по 31 грудня дозволять рух вантажного транспорту по Приморській — від Чорноморського Козацтва до Військового узвозу. Для вантажівок організують окрему смугу для лівого повороту в порт, щоб інший транспорт міг їхати без заторів. Потік машин контролюватиме система диспетчеризації.

Громадський транспорт на ділянці Приморської працюватиме у звичному режимі. Продовжать курсувати тролейбус №10, автобуси №110 та №190. Доступні й альтернативні маршрути №105, 121, 145, 146, 168, 240, 242 та 250, що відновили переміщення узвозом Віталія Блажка.

До слова, також повідомлялося про те, що вантажівкам дозволили їздити дорогами Одещини.

Для забезпечення безперешкодного переміщення водії та перевізники мають обов’язково мати при собі супровідні документи на вантаж і пред’являти їх на вимогу уповноважених осіб.

Окрім того, для здійснення перевезення вантажів територією Одеської області необхідно завчасно оформити спеціальну перепустку, зауважив очільник Укртрансбезпеки.

