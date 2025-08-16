Подорожание риса в Днепропетровской области отмечается в разных торговых сетях, где отслеживают цены на длиннозернистый продукт, сообщает Politeka.

Актуальную динамику предлагает портал Минфин .

Средняя стоимость 1 кг риса длинного по состоянию на 14 августа 2025 составляет 59,45 грн. В сети Auchan этот продукт продают за 61,80, в Megamarket – 53,50, Metro предлагает за 49,50, а в Novus – 72,99.

Среднемесячные цены в июле 2025 года демонстрируют следующие показатели: Auchan – 69,92 грн, Metro – 49,50, Megamarket – 55,80, Novus – 88,21. Общая средняя стоимость составила 65,86 грн.

Индекс потребительских цен за последний месяц свидетельствует, что 14 июля средняя цена длиннозерного продукта составляла 58,50 гривен, затем в течение июля выросла до 66,87, после чего колебалась в пределах 64,77–60,02 в начале августа. По состоянию на 9-14 августа средние расценки стабилизировались на уровне 59,45, что на 0,95 больше по сравнению с 14 июля.

В местных супермаркетах сети Сильпо представлен широкий ассортимент риса разных видов и фасовок. К примеру, рис Trapeza круглозернистый, 1 кг, продается за 96,99 грн. Рис «Премия» Камолино шлифованный круглозернистый, 5*80 г, стоит 59,99, а рис Trapeza Басматы пропаренный, 500 г, оценивается в 87,99.

Следовательно, подорожание риса в Днепропетровской области фиксирует постепенное повышение средних расценок на длиннозернистый продукт в крупных супермаркетах и локальных торговых точках. Данные показывают стабильный рост стоимости за последний месяц, а также колебания цен, что позволяет оценить тенденции рынка и изменения в расходах потребителей на этот вид бакалеи.

