Подорожание муки в Сумской области за последний месяц отмечается в разных торговых сетях, сообщает Politeka.

Актуальную динамику с сайта Минфин.

Так, средняя цена на пшеничную муку Хуторок (2 кг) по состоянию на 14 августа 2025 составляет 58,21 грн. У Novus этот продукт продается по такой же цене. В июле среднемесячная стоимость в этом магазине была ниже – 56,94.

Индекс потребительских цен свидетельствует, что за последний месяц средние расценки на этот товар колебались ежедневно. В середине июля 2025 года средняя стоимость составила 57,96 грн., на конец месяца выросла до 58,18 грн. В начале августа расценки стабилизировались на уровне 58,20, а с 9 августа 2025 повысились до 58,21. Таким образом, за период с 14 июля средний ценник вырос на 0,25.

В местных супермаркетах сети Сильпо представлены разные виды пшеничной муки с разными размерами упаковки и ценниками. К примеру, «Полная Чаша» высшего сорта, 1 кг, стоит 19,69 гривен. «Хуторок» пшеничное (1 кг) продают за 27,89, а «Киевмлын» высшего сорта, 5 кг, оценивают в 149,00 грн.

Следовательно, подорожание муки в Сумской области отражает постепенное увеличение среднемесячных ценников как в крупных супермаркетах, так и в локальных торговых точках. Данные показывают стабильное повышение стоимости продукта за последний месяц, что свидетельствует о тенденциях рынка и колебаниях потребительских цен.

К слову, в Сумской области также сообщалось о дефиците продуктов. Он грозит значительным ростом стоимости ржаного хлеба из-за возможного отсутствия внутреннего производства ржи в Украине.

