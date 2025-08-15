Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области доступно в удобных районах со всей необходимой инфраструктурой.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области предлагают в населенных пунктах Староконстантиновского района, сообщает Politeka.

Данные о доступных вариантах размещения предоставляет ресурс «Допомагай».

Первый дом – двухкомнатный, с кухней, газовой плитой, ванной комнатой и санузлом. Рядом находятся школа, детский сад, торговые точки, остановка транспорта, почтовые отделения, рынок и СТО. Есть доступ в интернет. Комнаты просторные, деревня отличается красивыми видами. Заселение возможно сразу, предусмотрено четыре места.

Второй вариант расположен в Старом Острополе. Это кирпичный дом площадью 110 м², имеет три комнаты, кухню, ванную, туалет, коридор и летнюю кухню. Произведены газ, вода и электроснабжение. На территории сад, виноградник и участок земли. До школы и магазина — пять минут, до реки — такое же расстояние. В селе действуют больница, кафе, почта и станция техобслуживания. Количество мест для размещения – четыре.

Третье предложение – еще один кирпичный дом в этом же селе. Площадь – 110 м², проведены все коммуникации, включая интернет. Рядом - лес, река и трасса Киев-Хмельницкий. Инфраструктура включает в себя школу, сад, магазины, рынок, амбулаторию, почтовые отделения и СТО. Проживание бесплатное, условия для порядочных лиц.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области доступно в удобных районах со всей необходимой инфраструктурой.

К слову, в Хмельницкой области также можно получить гуманитарную помощь. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницком осуществляется силами опытных врачей, психологов, медсестер и социальных работников.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области: где предоставляют убежище.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком: поддержку получат не все, названы главные условия.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области: украинцам раскрыли, дадут ли помощь при недостаточном стаже.