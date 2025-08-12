Внедрение такой новой системы оплаты проезда в Хмельницком направлено на повышение комфорта пользования общественным транспортом.

Новая система оплаты проезда в Хмельницком действует в троллейбусах города и предусматривает безналичный расчет, передает Politeka.

Об этом сообщили на странице КП "Электротранс".

Оплатить поездку можно с помощью специальной проездной или банковской карты, включая использование телефона или другого гаджета. Это обновление касается возможности оплатить одной картой за нескольких пассажиров одновременно.

Также на отдельных автобусных маршрутах среднего и большого габарита установлены валидаторы, поддерживающие аналогичный способ расчета без наличных денег. Однако в автобусах остается возможность рассчитаться наличными за проезд.

Ранее на валидаторах был установлен интервал в 60 секунд между оплатами одной картой для нескольких билетов, что делало невозможным быстрое приобретение проездных для двух пассажиров. Этот интервал создавал неудобства, поэтому он был сокращен до 40 секунд. Такие изменения призваны облегчить процесс оплаты и сделать его более удобным для пассажиров, покупающих билеты одной картой.

Внедрение новой системы оплаты проезда в Хмельницком направлено на повышение комфорта пользования общественным транспортом в городе.

К слову, в Хмельницкой области также из-за повышения температуры воздуха до более 28 градусов ввели сезонные запреты для проезда тяжеловесного транспорта.

Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в регионе, запрет касается машин фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Такие меры предпринимают для уменьшения разрушения асфальтобетонного покрытия в жаркий период.

