Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области гарантирует доступ к транспортным услугам всем пользователям.

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области предоставляет пассажирам общественного транспорта областного центра возможность оплачивать поездки безналичным способом через смартфон, сообщает Politeka.

Жителям теперь не обязательно иметь при себе наличные деньги или быть клиентами определенных банков для приобретения билета. Для оплаты достаточно установить мобильное приложение и воспользоваться любой украинской банковской картой.

Платежный сервис реализован на базе городского приложения «єДніпро». Как отметил заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков, переход к безналичным расчетам начался еще в 2017 году с использованием QR-кодов, которые составляли около 20% общей выручки. Сейчас Днепр полностью перешел на новый формат: все услуги осуществляются через QR-коды в приложении «єДніпро».

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области гарантирует равный доступ к транспортным услугам всем пользователям, независимо от выбранного банка. Кроме того, она упрощает контроль финансовых сделок. По словам заместителя директора КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города есть «єДніпро»» Романа Ростовского, главная задача проекта – расширение аудитории пассажиров.

Для пользования сервисом нужно загрузить «єДніпро» из AppStore или Google Play, пройти регистрацию по телефону и сканировать QR-код в транспорте. Оплата возможна банковской картой, Google Pay или Apple Pay. После подтверждения платежа, электронный билет появляется в разделе «Документы». В приложении также доступны абонементы со сроками действия от одного дня до месяца.

