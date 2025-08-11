В связи с ограничением движения в Киеве водителей просят учесть эти изменения при планировании маршрутов.

Ограничение движения в Киеве будет действовать в Соломенском районе с 11 августа до конца лета, передает Politeka.

Сообщается, что из-за ремонтных работ будет частично перекрыто движение автотранспорта по улице Максима Кривоноса.

По информации из официального портала города и "Киевавтодора", дорожники КП ШЭУ Соломенского района приступают к ремонту на участке от улицы Преображенской до проспекта Валерия Лобановского. Работы планируют завершить к 31 августа.

К слову, ранее также сообщалось о том, что с 28 июля и по 1 октября будет частично закрыта часть Голосеевского проспекта. На первом этапе ремонта коммунальщики будут работать на стороне проспекта, между переулком Ужгородским и Выставочной. Здесь обновляют покрытие тротуаров, что также повлияет на передвижение пешеходов.

Существенные изменения коснутся и Шевченковского района. С 24 июля начались ремонтные мероприятия на Глубочицком проезде. Поэтому отрезок от Сечевых Стрельцов до Глубочицкой будет частично перекрыт. Дорожники ремонтируют покрытие, а завершение запланировано на 31 августа.