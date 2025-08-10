Местным жителям следует подготовиться к графику отключений воды на неделю с 11 по 17 августа в Виннице.

График отключения воды на неделю с 11 по 17 августа в Виннице предусматривает масштабные ремонтные работы на тепловых сетях, из-за чего часть домов временно осталась без горячего душа, сообщает Politeka.

Как говорится в официальном сообщении Винницкого городского совета, график отключения воды на неделю с 11 по 17 августа в Виннице связан с реконструкцией теплосети, проводимой КП «Винницагортеплоэнерго».

В результате этих работ временно приостановлена подача горячего водоснабжения по следующим адресам: улица Дмитрия Майбороды, 37 и 42, Хмельницкое шоссе, 49, 51 и 53, а также Леси Ратушной, 20, 22, 24, 26 и 28. Планируется, что работы будут продолжаться.

Еще одна зона, где временно придется испытывать такие же неудобства, это Дмитрия Нечая, 63-А, 67 и 77-А, Константина Широцкого, 8 и 10, а также переулок Константина Широцкого, 18. Там завершить работы планируют в понедельник, 11:08.

Кроме того, из-за того, что город активно готовится к новому отопительному сезону 2025-2026 годов, запланированы ремонтные работы на котельных. Поэтому в отдельных районах также временно не будет теплого душа.

Как информируют на сайте КП «Винницагортеплоэнерго», котельная на улице Марка Кошки, 12/2 на ремонте еще с 15 апреля и продлится это вплоть до 28.08 .

Поэтому без удобств остались люди по следующим адресам: Зодчих, 42; улица Князов Кориатовичей, 147, 147/1, 149, 155, 157, 157а, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 183, 185, 189 и 190.

Также ограничения охватили Марка Литвиненко-Вольгемута, 1, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 56; Марка Кошки, 30, 30/1, 40, 42, 57, 57а, 59; Пирогова, 55, 57, 57а, 59а, 67а, 73а, 89а, 97а, 99а, 103а, 111а, 115а и 117а; Сенатора Маккейна, 23; Романа Скалецкого, 19, 23, 31, 32а, 33а, 35, 41; а также Андрея Ющенко, 14

Итак, график отключения воды на неделю с 11 по 17 августа в Виннице на самом деле включает гораздо более длительный период, чем 7 дней.

