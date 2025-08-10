Місцевим мешканцям варто підготуватися до графіка відключень води на тиждень з 11 по 17 серпня у Вінниці.

Графік відключення води на тиждень з 11 по 17 серпня у Вінниці передбачає масштабні ремонтні роботи на теплових мережах, через що частина будинків тимчасово залишилась без гарячого душу, повідомляє Politeka.

Як йдеться у офіційному повідомленні Вінницької міської ради, графік відключення води на тиждень з 11 по 17 серпня у Вінниці пов’язаний із реконструкцією тепломережі, що проводить КП «Вінницяміськтеплоенерго».

Внаслідок цих робіт тимчасово призупинено подачу гарячого водопостачання за такими адресами: вулиця Дмитра Майбороди, 37 і 42, Хмельницьке шосе, 49, 51 і 53, а також Лесі Ратушної, 20, 22, 24, 26 і 28. Планується, що роботи триватимуть до 25.08.

Ще одна зона, де тимчасово доведеться терпіти такі ж незручності, це Дмитра Нечая, 63-А, 67 і 77-А, Костянтина Широцького, 8 і 10, а також провулок Костянтина Широцького, 18. Там завершити роботи планують у понеділок, 11.08.

Крім цього, через те, що місто активно готується до нового опалювального сезону 2025–2026 років, заплановані ремонтні роботи на котельнях. Через це в окремих районах також тимчасово не буде теплого душу.

Як інформують на сайті КП «Вінницяміськтеплоенерго», котельня на вулиці Марка Кошки, 12/2 на ремонті ще з 15 квітня і триватиме це аж до 28.08.

Через це без зручностей залишилися люди за такими адресами: Зодчих, 42; вулиця Князів Коріатовичів, 147, 147/1, 149, 155, 157, 157а, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 183, 185, 189 і 190.

Також обмеження охопили Марка Литвиненка-Вольгемута, 1, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 56; Марка Кошки, 30, 30/1, 40, 42, 57, 57а, 59; Пирогова, 55, 57, 57а, 59а, 67а, 73а, 89а, 97а, 99а, 103а, 111а, 115а і 117а; Сенатора Маккейна, 23; Романа Скалецького, 19, 23, 31, 32а, 33а, 35, 41; а також Андрія Ющенка, 14.

Отже, графік відключення води на тиждень з 11 по 17 серпня у Вінниці насправді включає набагато довший період, ніж 7 днів.

