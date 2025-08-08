Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе могут получить все переселенцы при определенных условиях.

Стартовала выдача гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на Инстаграм-странице гуманитарного волонтерского центра «Гостиная хата».

С 5 августа 2025 года началась выдача единовременной гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе. Инициатором программы выступает Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета, который продолжает поддерживать тех, кто из-за войны войны был вынужден покинуть свой дом и временно проживает в Одессе.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе могут получить все переселенцы, имеющие справку внутренне перемещенного лица, выданную в период с 2022 по 2025 год, при условии, что справка зарегистрирована именно в городе. Участие в программе не предусматривает никаких дополнительных категорий — поддержка доступна каждому, кто отвечает этим критериям.

Наборы выдается один раз на каждого члена семьи. При этом нет необходимости ориентироваться на дату получения основной помощи – обратиться можно независимо от нее. Однако важно помнить, что продовольственный набор можно получить только один раз. Если лицо уже воспользовалось этой поддержкой ранее, повторное обращение не допускается.

Для получения помощи обязательным условием есть наличие оригиналов справок ВПЛ на всех членов семьи. Без этих документов получение набора невозможно.

Одесский городской совет и Департамент труда и социальной политики выражают искреннюю благодарность каждому, кто поддерживает переселенцев в это сложное время, и подчеркивают, что забота о людях остается приоритетом городской социальной политики.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: с каких пор местные жители платят рекордно много.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь в Одессе: кто имеет право и как получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: нехватка важного товара повлияет на украинцев.