Безкоштовні продукти для ВПО та та пенсіонерів в Одесі мають змогу отримати всі переселенці при певних умовах.

Стартувала видача гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та та пенсіонерів в Одесі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на Інстаграм-сторінці гуманітарного волонтерського центру «Гостинна хата».

З 5 серпня 2025 року розпочалась видача одноразової гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та та пенсіонерів в Одесі. Ініціатором програми виступає Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, який продовжує підтримувати тих, хто через війну був змушений покинути свій дім і тимчасово проживає в Одесі.

Безкоштовні продукти для ВПО та та пенсіонерів в Одесі мають змогу отримати всі переселенці, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи, видану в період з 2022 по 2025 рік, за умови, що довідка зареєстрована саме в місті. Участь у програмі не передбачає жодних додаткових категорій — допомога доступна для кожного, хто відповідає цим критеріям.

Набори видаються один раз на кожного члена родини. При цьому немає потреби орієнтуватися на дату отримання основної допомоги — звернутися можна незалежно від неї. Однак важливо пам’ятати, що продовольчий набір можна отримати лише один раз. Якщо особа вже користувалась цією підтримкою раніше, повторне звернення не допускається.

Для отримання допомоги обов’язковою умовою є наявність оригіналів довідок ВПО на всіх членів родини. Без цих документів отримання набору неможливе.

Одеська міська рада та Департамент праці та соціальної політики висловлюють щиру вдячність кожному, хто підтримує переселенців у цей складний час, та наголошують, що турбота про людей залишається пріоритетом міської соціальної політики.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: відколи місцеві жителі платять рекордно багато.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога в Одесі: хто має право та як отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: нестача важливого товару вплине на українців.