Подорожание проезда в Киевской области набрало обороты и касается не одного населенного пункта.

Подорожание проезда в Киевской области коснулось Фастова, Переяслава и междугородних маршрутов, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе Фастовского горсовета, с 1 мая жители города платят 15 гривен за поездку на городском маршруте. Это решение принял исполнительный комитет городского совета.

Власти объясняют подорожание проезда в Киевской области ростом цен на топливо, техническое обслуживание и другие расходы, связанные с транспортом. Подробное обоснование содержится в решении №214, которое было подписано 23 апреля 2025 года.

Похожая ситуация сложилась и в Переяславе. С 1 июня местные власти повысили тарифы на общественный транспорт. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома еще 20 мая. Стоимость билета для взрослого составляет 15 гривен, а для школьников в период учебного года – 10.

Поднятие тарифов инициировали сами перевозчики, которые обратились в городской совет. Они аргументировали свою просьбу ростом затрат и тем, что предыдущее повышение произошло еще в 2022 году. После изучения документов, поданных тремя перевозчиками, исполком согласился на обновленные расценки.

Однако подорожание проезда в Киевской области не ограничивается только муниципальным транспортом. Жители Житомира, часто ездящие в столицу, тоже почувствовали удар по кошельку. Информация о росте стоимости билетов в маршрутках Житомир – Киев начала появляться в местных СМИ еще 9 апреля.

Согласно публикациям, цена билета в этом направлении выросла до 300 гривен. Журналисты Общественного связывались с представителями автостанций и перевозчиками, пытаясь подтвердить эти данные.

На Житомирском автовокзале отметили, что официальной информации от перевозчиков пока не получали. Однако в компании "Е-АВТО", перевозящей пассажиров, журналистам подтвердили, что стоимость действительно выросла еще 9 апреля.

