Подорожчання проїзду в Київській області набрало обертів і стосується не одного населеного пункту.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося Фастова, Переяслава та міжміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі Фастівської міськради, з 1 травня мешканці міста платять 15 гривень за поїздку на міському маршруті. Це рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Влада пояснює подорозчання проїзду в Київській області зростанням цін на паливо, технічне обслуговування та інші витрати, пов’язані з транспортом. Докладне обґрунтування міститься в рішенні №214, яке підписали 23 квітня 2025 року.

Схожа ситуація склалася й у Переяславі. З 1 червня місцева влада підвищила тарифи на громадський транспорт. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому ще 20 травня. Вартість квитка для дорослого становить 15 гривень, а для школярів у період навчального року - 10.

Підняття тарифів ініціювали самі перевізники, які звернулися до міської ради. Вони аргументували своє прохання зростанням витрат і тим, що попереднє підвищення відбулося ще у 2022 році. Після вивчення документів, поданих трьома перевізниками, виконком погодився на оновлені розцінки.

Однак подорожчання проїзду в Київській області не обмежується лише муніципальним транспортом. Жителі Житомира, які часто їздять до столиці, теж відчули удар по гаманцю. Інформація про зростання вартості квитків у маршрутках Житомир - Київ почала з’являтися в місцевих ЗМІ ще 9 квітня.

Згідно з публікаціями, ціна квитка на цьому напрямку зросла до 300 гривень. Журналісти Суспільного зв'язувалися з представниками автостанцій і перевізниками, намагаючись підтвердити ці дані.

На Житомирському автовокзалі зазначили, що офіційної інформації від перевізників поки не отримували. Проте в компанії "Е-АВТО", яка перевозить пасажирів, журналістам підтвердили, що вартість справді зросла ще 9 квітня.

