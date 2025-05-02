Подорожание хлеба в Одессе в мае вряд ли станет приятной новостью для покупателей, так что рассказываем, к чему стоит готовиться.

Подорожание хлеба в Одессе в мае, как говорят эксперты, не приведет к серьезному скачку цен, сообщает Politeka.

Олег Пендзин, представитель Экономического дискуссионного клуба, успокаивает, что стоимость вырастет, но умеренно. По его словам, подорожание хлеба в Одессе в мае ожидается в пределах одного с половиной почти до двух процентов в месяц.

Такая тенденция сохраняется уже длительное время и является фактически следствием общей экономической ситуации. Причины подорожания хлеба в Одессе в мае достаточно ясны. Производители пытаются удержать баланс и не давить на кошелек рядового покупателя.

Именно поэтому в основном рост затрат на производство компенсируется благодаря другим продуктам, таким как торты или выпечка премиумкласса. Иначе говоря, основной сегмент товаров для массового потребителя пытаются сохранить доступным.

Пендзин отмечает, что даже в периоды нестабильности максимальный рост стоимости этого товара обычно не превышает двух процентов. И опыт прошлых лет подтверждает эту закономерность.

Что касается цен в супермаркетах, то ситуация на полках показывает достаточную вариативность. В магазинах, в частности в сети АТБ, классические сорта, как Кулиничи, Агробизнес или Agrola, стоят в пределах 21–33 грн за буханку. Тостовой, зерновой или бездрожжевой продается немного подороже.

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