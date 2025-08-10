Организация предоставляет не только бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове, но гигиенические средства и другие предметы первой необходимости.

Украинцы могут получить бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове благодаря благотворительной инициативе, которую внедряет общественная организация «Їжа Харків’янам», сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Этот проект уже долгое время помогает жителям города, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности из-за войны, материальных затруднений или потери источников дохода.

Основная цель проекта – поддержать наиболее уязвимые категории населения. К ним, прежде всего, относятся пожилые люди, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и малообеспеченные харьковчане. Инициатива охватывает только границы города Харькова и ориентирована на постоянное присутствие и помощь на местном уровне.

Предоставляется не только бесплатные пенсионеры в Харькове, но и гигиенические средства и другие предметы первой необходимости. Благодаря этой поддержке люди получают возможность удовлетворить базовые потребности, что особенно важно в периоды длительной экономической и социальной нестабильности.

Получить бесплатные продукты для пенсионеров можно только после предварительной регистрации. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку. Актуальные формы для заполнения публикуются на официальных страницах организации в Instagram, Telegram-канале, а также на главном сайте проекта. Зарегистрированным заявителям назначается дата получения пособия.

Следует заметить, что выдача гуманитарной помощи происходит исключительно в офисе организации. Доставка почтой или другими сервисами не предусмотрена. Продукты и другие необходимые вещи можно получить лично, имея при себе оригиналы всех необходимых документов, или через доверенное лицо, которое также должно иметь соответствующие документы.

В настоящее время помощь предоставляется единовременно, однако условия участия в программе могут изменяться. Поэтому представители рекомендуют регулярно отслеживать обновления на официальных ресурсах, где оперативно публикуется вся актуальная информация.

