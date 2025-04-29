Подорожание продуктов в Харькове в преддверии майских праздников достаточно ощутимо, сообщает Politeka.
Мониторинг проводился в местной сети супермаркетов Рост .
В частности, цена на мясо для шашлыка из охлажденной свинины составила 199,90 грн/кг. Это существенно дороже, чем в предыдущие месяцы, и уже влияет на выбор покупателей в преддверии сезона отдыха на природе.
Параллельно растут цены и на другие популярные товары: куриное крыло без антибиотиков стоит 176,40 грн/кг, а молоко – 56,30 грн за бутылку 950 г. Также подорожали овощи – огурцы из Турции продают по 126,90 грн за кило, а розовые помидоры – по 109,90. Яблоки сорта "Ред-Чиф" в весовом формате стоят около 58 гривен за кило.
Среди круп наблюдается относительная стабильность: гречка доступна за 49 гривен, рис длиннозернистый – 61,50 за 800 г. Однако в сочетании с мясом и овощами полная продуктовая корзина для выходных значительно ударит по бюджету харьковчан.
По словам местных жителей, подорожание продуктов в Харькове в канун праздников уже традиционное, но в этом году цены бьют особенно больно.
Эксперты прогнозируют, что цены могут оставаться высокими до конца майских праздников. Тем временем, потребителям советуют планировать покупки заранее и следить за акционными предложениями в супермаркетах.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Работа в Харькове для пенсионеров: где предлагают стабильный заработок в 30 тысяч и хорошие условия
Также Politeka писала, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают зарплату в 30 тысяч, перечень вакансий с достойной оплатой
Как сообщала Politeka, Как получить гуманитарную помощь в Харькове: названы главные условия