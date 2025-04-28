Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові, дізнайтеся, де і як отримати підтримку.

У Харкові люди можуть отримати гуманітарну допомогу, звернувшись до спеціалізованих організацій за вказаними адресами, передає Politeka.

Благодійний фонд розпочав прийом заявок на надання підтримки літнім мешканцям міста.

Програма охоплює не лише матеріальну, а й юридичні, психологічні та гуманітарні послуги, що їх надають громадські організації "Харківська правозахисна група" та "Карітас".

Програма включає широкий спектр послуг для постраждалих осіб:

Юридична підтримка як на національному, так і на міжнародному рівні.

Психологічна для тих, хто пережив тяжкі події.

Підготовка заяв про злочини для подання до ООН та Міжнародного кримінального суду.

Правові консультації для полонених та родин безвісти зниклих.

Збір документів щодо пошкодженого майна, поранень або втрати близьких.

Хто має право?

Поранені цивільні особи.

Родини безвісти зниклих та полонених.

Сім'ї загиблих мирних громадян.

Особи, що зазнали катувань.

Подати заявку можуть:

Особи, що зазнали пошкодження житла чи майна.

Поранені мирні мешканці.

Родичі загиблих під час бойових дій.

Люди, які пережили полон або катування.

Родичі зниклих безвісти.

Для отримання гуманітарної допомоги необхідно підготувати копії відповідних документів та звернутися за попереднім записом до одного з центрів:

"Харківська правозахисна група": Адреса: вул. Ярославська, 21В, телефон: +38 (050) 541 87 07

"Карітас": Адреса: просп. Героїв Харкова, 122, телефон: 0 800 336 734.

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