Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове, узнайте, где и как получить поддержку.

В Харькове люди могут получить гуманитарную помощь, обратившись в специализированные организации по указанным адресам, передает Politeka.

Благотворительный фонд начал прием заявок на оказание поддержки пожилым жителям города.

Программа охватывает не только материальную, но и юридические, психологические и гуманитарные услуги, предоставляемые общественными организациями "Харьковская правозащитная группа" и "Каритас".

Программа включает в себя широкий спектр услуг для пострадавших:

Юридическая поддержка как на национальном, так и международном уровне.

Психологическая для переживших тяжелые события.

Подготовка заявлений о преступлениях для подачи ООН и Международного уголовного суда.

Правовые консультации для пленных и семей без вести пропавших.

Сбор документов о поврежденном имуществе, ранениях или потерях близких.

Кто имеет право?

Раненные гражданские лица.

Семьи без вести пропавших и пленных.

Семьи погибших мирных граждан.

Лица, подвергшиеся пыткам.

Подать заявку могут:

Лица, которые получили повреждение жилья или имущества.

Ранены мирные жители.

Родственники погибших во время боевых действий.

Люди, пережившие плен или пытки.

Родственники пропавших без вести.

Для получения гуманитарной помощи необходимо подготовить копии соответствующих документов и обратиться за предварительной записью в один из центров:

"Харьковская правозащитная группа": Адрес: ул. Ярославская, 21В, телефон: +38 (050) 541 87 07

"Каритас": просп. Героев Харькова, 122, телефон: 0800336734.

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