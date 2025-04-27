Індексація пенсій у Харкові може позбавити частину пенсіонерів субсидій, що варто знати, передає Politeka.

Після індексації пенсій у березні 2025 року, яка склала 11,5%, частина мешканців Харкова та інших регіонів України може втратити право на субсидію для оплати комунальних послуг.

Причина — підвищення доходу, що впливає на відповідність критеріям отримання допомоги.

Чому підвищення пенсії може вплинути на субсидію?

Для призначення пільг важливо, щоб середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищував встановлену межу. У 2025 році цей поріг становить 4 240 гривень. Доходи враховуються за ІІІ і IV квартали 2024 року.

Якщо після індексації ваш середній дохід перевищує цей поріг — буде скасовано.

Не все втрачено — замість пільги пенсіонери можуть оформити допомогу. Для цього доступні два варіанти:

Особисте звернення до сервісного центру Пенсійного фонду України;

Онлайн-заявка через вебпортал ПФУ з використанням «Дія.Підпис».

Ці дві підтримки зменшують суму, яку потрібно сплатити за житлово-комунальні послуги, але працюють по-різному, адже:

субсидія – грошова допомога, яку держава переказує для часткової оплати комуналки;

пільга — знижка, яка автоматично враховується у платіжках.

Якщо ваша пільга скасована через індексацію — не зволікайте і подайте заявку на субсидію, щоб уникнути високих комунальних витрат.

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