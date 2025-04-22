Субсидія на оренду житла для ВПО в Харкові стане доступнішою завдяки технічним змінам.

Субсидія на оренду житла для ВПО в Харкові стане доступною завдяки ухваленню урядом важливих змін, повідомляє Politeka.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-кналі проінформував, що Кабмін вніс технічні зміни, які забезпечать реалізацію цієї ініціативи.

Згідно з новими змінами, внутрішньо переміщені особи, які орендують житло в деяких містах, зможуть отримати державну допомогу на покриття витрат. Відтепер субсидія на оренду житла для ВПО в Харкові та Сумах стане доступною для ще більшої кількості людей, що змушені шукати нову домівку через бойові дії.

Прем’єр-міністр уточнив, що уряд також планує покрити випадки, коли субсидії не були надані своєчасно через затримку з подачею даних надавачами послуг.

"Це особливо стосується тих випадків, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із запізненням або не подали її взагалі", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що з кінця січня цього року в Україні був запущений новий механізм підтримки для ВПО, що включає допомогу на оренду житла. Ця ініціатива стала частиною програми "Зимова єПідтримка", спрямованої на допомогу українським родинам у зимові місяці, коли витрати значно зростають.

Очікується, що нововведення спростить доступ ВПО до державної підтримки та зменшить фінансове навантаження на родини.

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