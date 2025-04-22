Субсидия на аренду жилья для ВПЛ в Харькове станет доступнее благодаря техническим изменениям.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ в Харькове станет доступной благодаря принятию правительством важных изменений, сообщает Politeka.

Премьер-министр Денис Шмигаль в своем телеграмм-кнале проинформировал, что Кабмин внес технические изменения, которые обеспечат реализацию этой инициативы.

Согласно новым изменениям, внутренне перемещенные лица, арендующие жилье в некоторых городах, смогут получить государственную помощь на покрытие расходов. Теперь субсидия на аренду жилья для ВПЛ в Харькове и Сумах станет доступной для еще большего количества людей, вынужденных искать новый дом из-за боевых действий.

Премьер-министр уточнил, что правительство также планирует покрыть случаи, когда субсидии не были предоставлены своевременно из-за задержки с подачей данных услуг.

"Это особенно касается тех случаев, когда люди живут в ОСМД, и поставщики услуг предоставили информацию с опозданием или не предоставили ее вообще" , - отметил Шмигаль.

Напомним, что с конца января этого года в Украине был запущен новый механизм поддержки для ВПЛ, включающий помощь в аренду жилья. Эта инициатива стала частью программы "Зимняя е Поддержка", направленной на помощь украинским семьям в зимние месяцы, когда расходы значительно растут.

Ожидается, что нововведение упростит доступ ВПЛ к государственной поддержке и уменьшит финансовую нагрузку на семьи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.