Индексация пенсий в Харькове может лишить часть пенсионеров субсидий, которые нужно знать, передает Politeka.

После индексации пенсий в марте 2025 года, которая составила 11,5%, часть жителей Харькова и других регионов Украины может лишиться права на субсидию для оплаты коммунальных услуг.

Причина – повышение дохода, что влияет на соответствие критериям получения пособия.

Почему повышение пенсии может повлиять на субсидию?

Для назначения льгот важно, чтобы среднемесячный доход на одного члена семьи не превышал установленный предел. В 2025 году этот порог составляет 4240 гривен. Доходы учитываются за ІІІ и IV кварталы 2024 года.

Если после индексации ваш средний доход превышает этот порог, он будет отменен.

Не все потеряно – вместо льготы пенсионеры могут оформить помощь. Для этого доступны два варианта:

Личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Онлайн-заявка через вебпортал ПФУ с использованием "Действие. Подпись".

Эти две поддержки уменьшают сумму, которую нужно оплатить жилищно-коммунальные услуги, но работают по-разному, ведь:

субсидия – денежная помощь, которую государство переводит для частичной оплаты коммуналки;

льгота – скидка, которая автоматически учитывается в платежках.

Если ваша льгота отменена из-за индексации — не откладывайте и подайте заявку на субсидию, чтобы избежать высоких коммунальных расходов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Также Politeka писала, что Тариф на воду повысили, однако не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию .