Подорожание яиц в Харьковской области отражается как на массовом сегменте, так и продукции премиум-категории.

Подорожание яиц в Харьковской области фиксируется на фоне изменения средних цен в августе, сообщает Politeka.

По данным портала «Минфин», стоимость яиц куриных «Наседка» (С1, 10 шт) сейчас составляет 67,90 грн.

В сети Auchan такая же упаковка стоит 67,90 грн по состоянию на 10 августа 2025 года. В июле средняя цена этого продукта в магазинах была 66,88. Динамика за последний месяц показывает рост на 3,10. Ежедневные показатели в июле колебались от 64,80 до 70,30 грн, а с начала августа стабилизировались на уровне 67,90.

По куриным «Ясенсвит» (С1, 18 шт), средняя стоимость составляет 123,95 гривен. В Metro они стоят 123,90, в Novus — 124,00 (данные на 11 августа 2025 года). В течение июля средняя цена по магазинам фиксировалась на уровне 124,74, а колебания за месяц были незначительными: от 123,93 до 125,60. Рост за месяц составил всего 0,02 гривен.

В местных магазинах «Сільпо» предлагают другие варианты: куриные «Это – яйцо!» «От молодых курочек» С0 (10 шт) – 81,36 гривен; «молодильное» отборное (10 шт) – 91,66; куриные «Наседка» (15 шт) — 114,45 грн.

Следовательно, подорожание яиц в Харьковской области отражается как на массовом сегменте, так и продукции премиум-категории, с разницей темпов роста в зависимости от производителя и формата упаковки.

К слову, рост цен в Харьковской области не обошел и коммунальные услуги. В частности, это касается Лозовского общества, где новые расценки начали действовать с 1 апреля. Теперь в общине приходится платить по 60 гривен 70 копеек за каждый кубометр воды.

